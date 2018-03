Rusland wijst Amerikaanse diplomaten uit

Puigdemont deed aangifte van gps-tracker onder auto

13:19 Medewerkers van de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont, die sinds zondag in Duitsland in de cel zit, zouden twee weken geleden in België een tracker hebben ontdekt onder zijn wagen. Volgens verscheidene media hebben Puigdemonts advocaten de vondst van de gps-zender gemeld bij de politie en een klacht ingediend wegens schending van de privacy.