Russen bombarderen universiteit Charkov

Geen opzet bij dood journalist Shireen Abu Akleh, blijkt uit Amerikaans onderzoek

De kogel die de bekende Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh doodde, kwam vermoedelijk vanuit Israëlische positie, dus van een Israëlische militair. Er is geen reden om aan te nemen dat bij het incident in mei in door Israël bezet Palestijns gebied opzet in het spel was, is de uitkomst van Amerikaans onderzoek naar de dodelijke kogel.

4 juli