Russen roepen Nederlandse ambassadeur op het matje vanwege 'spionnenkoorts'

Stormy Daniels beschrijft nacht met Trump tot in detail

20:15 Pornoactrice Stormy Daniels heeft haar memoires geschreven en daarin heeft ze het in detail over de wilde nacht die ze beleefde met de Amerikaanse president Donald Trump in 2006. De Britse krant The Guardian legt twee weken voor de publicatie de hand op een exemplaar en licht een tip van de sluier op.