Russen verdrijven Oekraïens leger uit centrum Sjevjerodonetsk, stad kan deze week vallen

Russische troepen hebben het Oekraïense leger uit het centrum van Sjevjerodonetsk verdreven, meldt de generale staf in Kiev. Amerikaanse experts verwachten dat de stad mogelijk binnen een week door Rusland word veroverd. Het Oekraïense leger zou de laatste dagen veel verlies hebben geleden in het oosten van het land en bovendien een tekort aan munitie hebben.

Gouverneur Sergej Gaidai van de provincie Loehansk stelde al eerder dat Russische militairen de routes van en naar Sjevjerodonetsk ‘volledig willen afsnijden zodat inwoners niet kunnen worden geëvacueerd en geen munitievoorraden of versterkingen kunnen worden gebracht’. Sjevjerodonetsk is in de afgelopen weken - na de val van Marioepol - het middelpunt geworden van de strijd in Oekraïne. Er zijn vergelijkbare omstandigheden, met een ‘laatste verzet’ van de Oekraïners rond een groot industriecomplex waar zich ook burgers verschuilen.

Gaidai omschrijft de situatie in de grotendeels bezette stad als zeer moeilijk en denkt ook dat deze week beslissend kan zijn. Valeri Zalouzhny, opperbevelhebber van het Oekraïense leger, betreurde het dat ‘elke meter land ( ...) onder het bloed zit - maar niet alleen dat van ons, maar ook dat van de bezetter’. ,,Militair gezien gebruikt Rusland zware artillerie en het staat op dat vlak met 10-1 voor op ons”, aldus Zalouzhny. De val van de administratieve hoofdstad van de provincie Loehansk zou het Kremlin een strategische en symbolische overwinning opleveren.

Loopgravenoorlog

In Mikolaiv, een belangrijke haven aan de monding van de Dnjepr in het zuiden, zou de Russische opmars aan de rand van de stad zijn gestopt. De gevechten zijn veranderd in een loopgravenoorlog, aldus een team van Franse journalisten ter plaatse.

Bij een Russische raketaanval in de buurt van Chortkiv in de regio Ternopil in het westen van Oekraïne zijn dit weekeinde 22 mensen gewond geraakt, onder wie ten minste één kind, aldus de autoriteiten. De gastoevoer naar de stad werd afgesloten nadat een van de vier raketten een leiding raakte, aldus Volodimir Trush, hoofd van de regionale overheid. ,,Alle raketten kwamen uit de Zwarte Zee”, zei hij, toevoegend dat militaire en civiele faciliteiten, waaronder vier woonblokken, door de aanval werden beschadigd.

President Zelenski zei op zijn officiële website dat er ‘geen tactisch of strategisch belang was’ voor deze raketaanval. ,,Dit is terreur, gewoon terreur.” Het Russische ministerie van Defensie bevestigde dat de marine in de Zwarte Zee Kalibr-kruisraketten had afgevuurd en dat een Oekraïens arsenaal met antitankraketsystemen en artilleriegranaten is vernietigd. De Oekraïense autoriteiten hebben niet gereageerd op de Russische bewering en onafhankelijke bronnen konden het niet verifiëren.

Verboden bommen

Amnesty International beschuldigt Rusland van oorlogsmisdaden in Oekraïne en rapporteert dat honderden burgers zijn omgekomen bij aanvallen op Charkov, waarvan vele werden uitgevoerd met clusterbommen. De mensenrechten-ngo zegt nu bewijzen te hebben waaruit blijkt dat Russische troepen bij zeven aanvallen op wijken van de tweede stad van Oekraïne, in het noordoosten van het land, zogeheten 9N210- en 9N235-clustermunitie en -clusterbommen hebben gebruikt. Beide typen bommen zijn verboden in internationale verdragen.

,,Mensen zijn gedood in hun huizen en op straat, op speelplaatsen en op begraafplaatsen, terwijl ze in de rij stonden voor humanitaire hulp of winkelden voor voedsel en medicijnen”, aldus een Amnesty-woordvoerder. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Oekraïense justitie meer dan 12.000 onderzoeken naar oorlogsmisdaden geopend in het land sinds het begin van de Russische invasie. Omgekeerd constateert Amenesty in het rapport ook dat Oekraïense militairen de Russen vaak bevechten vanuit woongebieden waarbij het leven van burgers op het spel wordt gezet. ‘Dit is in strijd met het volkenrecht maar rechtvaardigt in geen geval de willekeurige beschietingen door Russische troepen', aldus de mensenrechtenorganisatie.

In een toespraak voor het wereldwijde forum van het American Jewish Committee heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski de tactieken van het Kremlin vergeleken met die van de nazi’s tijdens de Holocaust. In de vooraf opgenomen videotoespraak zei Zelenski, de eerste Joodse president van Oekraïne, dat de Russische aanvallen tot nu toe honderden Oekraïense kinderen hebben gedood.

,,Vertel eens, waarom gebeurt dit in 2022? Dit zijn niet de jaren veertig”, aldus Zelenski, die zelf verschillende familieleden verloor in de Holocaust. ,,Hoe kunnen massamoorden, martelingen, verbrande steden en kampen die door het Russische leger zijn opgezet in de bezette gebieden – die lijken op nazi-concentratiekampen – vandaag weer werkelijkheid worden?”

Zelenski herhaalde zijn dringende oproep om zwaardere wapens. Zonder dat geschut ‘zal de oorlog alleen maar voortduren en zal het aantal slachtoffers toenemen’.

Kerncentrale

Internationale waarnemers hebben de datatransmissie hersteld met de kerncentrale van Zaporizja, de grootste in zijn soort in Europa. Sinds het begin van de oorlog staat de centrale onder Russische controle. Dit betekent dat het internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), een autonome organisatie van de Verenigde Naties, voor het eerst in twee weken op afstand de veiligheidsinformatie van de site kan volgen. Russische troepen weigerden de inspecteurs van het agentschap regelmatig toegang tot de site te geven, wat volgens experts de kans op ongelukken vergroot.

Er is weer een Brit gesneuveld die vocht voor Oekraïne. Jordan Gatley werd doodgeschoten in Sjevjerodonetsk. Hij had het Britse leger in maart verlaten om zijn carrière als soldaat in andere gebieden voort te zetten, aldus zijn familie op sociale media.

