Russen: wij verdedigen de waarheid, wij wél

Op zaterdag 3 augustus is Bosman als journalist aanwezig bij een demonstratie in Moskou. Hij wordt er aangehouden door de politie en in een arrestantenbus naar het politiebureau gereden. Hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR, één van de andere opdrachtgevers van Bosman, schrijft op Twitter dat de correspondent zijn persaccreditatie had getoond, maar toch werd opgepakt. Een paar uur later volgt, ook op Twitter, een reactie van de Russische ambassade.

'Verdrietig genoeg, maar de aantijgingen dat Bosman zijn perskaart netjes liet zien, maar toch werd opgepakt, blijken niet te kloppen. Omdat, volgens Bosman zelf, 'hij deze later opborg omdat het gevaar volgens hem geweken was'. Uw commentaar graag.'

Om uitleg te krijgen belt de journalist zelf met de Russische ambassade in Den Haag, om eerst maar eens te controleren of dit Twitteraccount wel echt van de Russische ambassade in Den Haag is. Dat blijkt het geval, bevestigt persattaché Angelika Kriger.

Ga je vaker in discussie met twitteraars?

,,Meestal reageren we niet op tweets aan ons gericht. Maar in dit geval vonden we het belangrijk dat wel te doen.''

De laatste twee weken opende de ambassade de aanval ook op andere media. Is dat nieuw beleid?

,,Nee hoor, we schrijven dat al langer. We hebben altijd via Twitter gereageerd op nieuws. Toevallig kwam het de afgelopen weken wat vaker voor. Recentelijk is er een aantal publicaties geweest waarvan we vonden dat we niet afzijdig konden blijven, omdat er leugens in staan.''

Je schrijft op Twitter dat de Volkskrant liegt en bedriegt, Nederlandse journalisten 'vooringenomen' zijn, de NOS 'kieskeurig' is en NRC 'nepnieuwsberichtgeving' verspreidt. Dat is nogal een aanval.

,,Integendeel. Je kunt daarover discussiëren, maar het is volgens ons juist een verdediging van de waarheid van Rusland en van onze positie. We hebben nooit bedoeld individuele journalisten te beledigen.''

Je laakt een verhaal van de Volkskrant, over een vrouw die in Jakoetië openlijk wordt tegengewerkt maar toch de burgemeestersverkiezingen wint. Waarom reageer je zo negatief? je kunt het toch juist voorstellen als een perfect werkende democratie in Rusland?

,,De woorden van de vrouw zijn niet verdraaid, maar de algehele aanname dat ze tegen de president van Rusland zou zijn en zou worstelen met de de regeringspartij, is niet correct. Ik heb vrienden in Jakoetië en weet van hen, dat ze nooit zoiets heeft gezegd. Ze was een onafhankelijke kandidaat, maar ze is geen opposant van het regime.''

Als je dit soort dingen twittert, zal het alleen maar meer aandacht krijgen. Is dit wel een handige tactiek?

,,Het verschilt per zaak. Meestal negeren we negatieve artikelen. Maar in deze gevallen vonden we het nodig te reageren, omdat het algemene beeld dat van Rusland geschetst wordt, niet klopt.''

Kunnen we in de toekomst meer van dit soort tweets verwachten?

,,Dat ligt aan de Nederlandse media. Als de berichtgeving onafhankelijk en onpartijdig is, dan niet. Maar als het gaat zoals nu, dan gaan we waarschijnlijk nieuw commentaar geven.''