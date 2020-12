Russen worden al gevaccineerd: ‘Ik heb alle vertrouwen in onze wetenschappers’

In Rusland is vandaag begonnen met de vaccinatie van de bevolking tegen het coronavirus. Als eerste categorieën gaan medisch personeel en onderwijzers. In polikliniek 2, afdeling 3 in Moskou overheerst trots onder de medici.

,,We hebben vandaag al meer journalisten over de vloer gehad dan mensen voor een vaccinatie’’, lacht Ljoedmilla Velokonskaja, hoofd van polinkliniek 2, afdeling 3. In het wat verouderde maar brandschone ziekenhuisje in het zuiden van Moskou toont ze de kamertjes waar de gegadigden voor een prik zich moeten melden.



Dat waren er vandaag rond de dertig, vertelt Ajvar Chamidoellin, de arts die de belangstellenden eerst moet controleren. Want als ze bijvoorbeeld zwanger zijn, binnen nu en afzienbare tijd aan kinderen willen beginnen of net een ander virus onder de leden hebben gehad, kunnen ze beter afzien van Spoetnik V, het vaccin dat de Russen hebben ontwikkeld tegen covid-19.



Normaal gesproken is Chamidoellin traumatoloog-orthopeed in een ander ziekenhuis, maar tot het eind van de maand werkt hij in kliniek 2 om mensen te testen of ze klaar zijn voor hun vaccinatie. ,,Ondanks onze specialisaties zijn we allemaal basisarts’’, zegt Chamidoellin. ,,Dus helpen we elkaar en op die manier de mensen.’’

Kritiek

De kritiek op Spoetnik V klonk de afgelopen maanden hevig, vooral internationaal. Het zou allemaal veel te snel zijn gegaan. Toch is zowel Velonskaja als Chamidoellin trots op Rusland en zijn vaccin. ,,Natuurlijk, ik heb veel vertrouwen in onze wetenschappers’’, zegt Chamidoellin, die zelf in september als als ‘proefkonijn’ heeft gediend. ,,Een beetje verhoging, dat was het’’, zegt hij, gevraagd naar de bijverschijnselen.



Afgelopen woensdag kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat de vaccinatie zou beginnen. In een online-vergadering vroeg hij hoe de zaken ervoor stonden. En toen vice-premier Tatjana Golikova vertelde dat er nog wat zaken moesten worden besproken, zei Poetin: ,,Laten we volgende week niet aan mij rapporteren, maar gewoon beginnen met een grootschalige vaccinatie, oké?’’ Golikova kon niet anders dan verlegen lachend toestemmen.

Quote Trots is niet eens het woord. Het is gewoon noodzake­lijk Andrej Sjalygin (42), leraar

Timing

Nadat Poetin in augustus al had aangekondigd dat Rusland het eerste vaccin tegen het coronavirus had laten registreren, veranderde de timing van het begin van de vaccinatie voortdurend. Maar toen de president de knoop persoonlijk had doorgehakt, ontvingen vrijdag al het medisch personeel (ondersteunende diensten van ziekenhuizen incluis), onderwijzers en maatschappelijk werkers een sms-je, dat ze zich via de site van Moskou konden laten registreren voor een vaccinatie. Zo’n vijfduizend van hen deden dat.



Overigens zijn in heel Rusland al meer dan 100.000 mensen met Spoetnik V ingespoten, zei minister van volksgezondheid Michaïl Moerasjko begin december bij de presentatie van het Russische vaccin tijdens een speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN. Volgens hem gaat het vooral om mensen uit verschillende risicogroepen, onder wie ouderen.



In november kondigde directeur Aleksandr Gintsboerg van het Gamaleja-instituut in Moksou, de ontwikkelaar van Spoetnik V, al aan dat de massavaccinatie van de Russische bevolking in januari of februari van start gaat. Dan zal Rusland naar verwachting beschikken over 5 of 6 miljoen doses. Momenteel zijn er nog maar 2 miljoen doses.

Kinderen

In kliniek 2, afdeling 3 komt leraar Andrej Sjalygin (42) zich melden voor een prik. ,,Ik werk met veel kinderen en wil niet voor hen en voor mezelf een gevaar zijn’’, zegt hij. Sjalygin heeft vertrouwen in de vaccinatie. ,,Mijn vrouw is arts en had wat meer argwaan. Ze had het er met collega’s natuurlijk over gesproken en vond het verstandig om nog even te wachten. Toch heeft ze zich vanochtend ook laten vaccineren. Zelf heb ik nooit getwijfeld.’’



Voelt de leraar ook trots, dat Rusland als eerste een vaccin tegen het covid-19 heeft? ,,Trots is niet eens het woord’’, antwoordt Sjalygin. ,,Het is gewoon noodzakelijk.’’

