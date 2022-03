Russisch leger betaalt hoge prijs voor ondermaatse Chinese banden

LIVE | Tot 12 jaar cel voor collabora­tie met Russen, Rutte: Houding Navo belangrij­ker dan afspraken

Het belangrijkste van de Navo-top is dat de lidstaten hun eensgezindheid hebben bewaard en getoond, zegt premier Mark Rutte. Dat is van groter waarde dan bijvoorbeeld de afgesproken versterking van de oostgrens of de levering van extra wapens aan Oekraïne. En steeds meer gemeenten besluiten om extra asielzoekers op te vangen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

18:50