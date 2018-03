Russisch militair vliegtuig stort neer in Syrië: 32 doden

Turkse journalist beschrijft zijn veroordeling vanuit de cel: Ik zal de wereld nooit meer zien

12:49 Ahmet Altan (68) zit in de Turkse gevangenis een levenslange gevangenisstraf uit. De Turkse journalist/schrijver laat zijn geest niet kooien. In The New York Times verhaalt hij over zijn proces. ,,Ik zal de wereld nooit meer zien’’, schrijft Altan.