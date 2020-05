Russische artsen doodsbenauwd: ‘Ze krijgen pas rust als ze ziek of overleden zijn’

Schokkend Japans experiment: alle gasten van buffetres­tau­rant binnen 30 minuten ‘besmet’

13:05 Een ontluisterend filmpje van de Japanse omroep NHK laat zien hoe snel een virus zich kan verspreiden. Én hoe belangrijk het is om goed de handen te wassen. De televisiezender deed samen met een aantal wetenschappers een experiment, waarbij een groep testpersonen zich te goed deed aan een buffet. Het resultaat was even verbazingwekkend als schokkend.