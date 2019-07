Russische ‘Audrey Hepburn’ dood aangetroffen in reiskoffer

Ekaterina Karaglanova (24), een prominente Russische Instagram-influencer, is dood aangetroffen in haar appartement in Moskou. De ouders van de als model actieve geneeskundestudente vonden haar stoffelijk overschot in een grote reiskoffer die in de huurflat stond. Volgens de politie is de jonge vrouw met messteken om het leven gebracht.

Russische media zoals de Moskovsky Komsomolets melden dat Karaglanova vandaag naar Nederland zou reizen om daar bij vrienden een verjaardag te vieren. In de woning werd namelijk een op 30 juli gedateerd en op naam gesteld vliegticket Moskou-Amsterdam aangetroffen. Wie ze zou bezoeken, is nog onduidelijk. De politie heeft een team rechercheurs op de geruchtmakende zaak gezet.

Karaglanova groeide in Rusland in korte tijd uit tot een zeer invloedrijke Instagrammer. Ze werd door ruim 85.000 belangstellenden gevolgd en dat aantal nam de laatste tijd rap toe. Haar ouders wisten dat ze op reis zou gaan, maar in de dagen voor haar vertrek lukte het niet om met haar in contact te komen. Uiteindelijk slaagden ze er met hulp van de huisbaas in het appartement binnen te gaan. In de reiskoffer die in de hal stond, bleek echter geen bagage te zitten maar hun kort daarvoor vermoorde dochter. Volgens de krant Moskovsky Komsomolets was de keel van de vrouw doorgesneden.

Ex-vriend

In de flat werden volgens de jongste berichten geen steek- of vuurwapens aangetroffen en waren geen sporen van een worsteling. Wel werd op beelden van bewakingscamera's bij de hoofdingang van het gebouw haar ex-vriend gezien. Hij bezocht haar rond de tijd dat ze door haar vader en moeder werd vermist. De politie wil niet zeggen of deze persoon inmiddels is aangehouden of überhaupt wordt gezocht. Karaglanova zou sinds kort een nieuwe vriend hebben. Onbekend is, of hij inmiddels is ondervraagd.

De populaire influencer zette regelmatig foto's van zichzelf op Instagram. Ze werd door haar volgers het Russische evenbeeld van de beroemde filmster Audrey Hepburn (1929-1993) genoemd. Uit haar posts blijkt dat ze plannen had om haar appartement anders in te richten. Verder had ze de vurige ambitie om niet alleen in Rusland maar ook Europa bekender te worden. Ze liet haar volgers ook vaak, in woord en beeld, meegenieten van verre reizen. Haar laatste trip was naar het Griekse eiland Corfu.