Russische ‘berenkusser’ moet mogelijk onderbeen missen na aanval in dierentuin

Een zeer ervaren dierenverzorgster van de dierentuin in de Russische stad Ussuriysk is vanmorgen zwaar gewond geraakt na een confrontatie met een gekooide bruine beer. Volgens The Siberian Times en andere Russische media was Vera Blishch, die ook bekend staat als gepassioneerd dierenrechtenactiviste, het nog jonge roofdier door de tralies aan het voeren. Tijdens die handeling slaagde de beer erin met een klauw uit te halen naar haar onderbeen.

Vera Blishch is in haar vaderland al jaren een beroemdheid. Niet alleen vanwege haar grote ervaring met wilde dieren, maar ook omdat ze regelmatig in actie komt om in gevangenschap levende beren te bevrijden. In Rusland worden beren nog altijd gebruikt voor gevechten en als toeristische attractie. Vaak leven de dieren onder erbarmelijke omstandigheden in kooien met zware kettingen om hun poten. Bij overstromingen die veelvuldig voorkomen in het zuidoosten van Rusland sterven meer dan eens beren omdat ze in hun hok verdrinken.

Blishch gaat soms wel heel ver in haar liefde voor beren. Er gaan foto's rond waarop te zien is hoe ze zich door tamme of in elke geval goed afgerichte beren in het gezicht laat likken en zelfs laat zoenen. Of kiekjes waarop ze heldhaftig zwemmend een beer probeert te redden.

De beer die vanmorgen genadeloos toesloeg zou, zo melden Russische kranten, een ‘nieuwkomer’in de dierentuin zijn waardoor het nog geen band had met Blishch. Verder zou het dier nog niet gewend zijn geweest aan de manier waarop het wordt gevoerd in de Ussuriysk Municipal Zoo. Toen Blishch het dier te eten gaf, ging het mis. De klap van de klauw was zo krachtig dat een open en gecompliceerde botbreuk ontstond samen met een diepe vleeswond.

De gevolgen van het ernstige letsel zijn vooralsnog onduidelijk. De ene krant spreekt van ‘een noodzakelijke amputatie van het onderbeen’, een ander medium heeft het over een ‘ingewikkelde hersteloperatie’. Parkmedewerkers zouden tegen de lokale website UssurMedia hebben gezegd dat de vrouw ‘inderdaad een stuk been moet missen’. Dat laatste stelt ook de hoofdarts van het ziekenhuis waarin ze is opgenomen.

Dicht