Russische dierenarts geeft mishandeld zwerfhondje Monika nieuw leven

Syrische zanger Omar Souleyman vrijgela­ten na arrestatie in Turkije om ‘terrorisme’

De Syrische muzikant Omar Souleyman is vandaag in Turkije vrijgelaten nadat hij woensdag werd opgepakt op verdenking van lidmaatschap van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Die partij is zowel in Turkije als het Westen aangemerkt als een terroristische organisatie.

19 november