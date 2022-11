Russische hackers achter cyberaanval op Australische zorgverzekeraar

Dit jaar recorduit­stoot CO2 door fossiele brandstof­fen: ‘Zeer verontrus­ten­de cijfers’

In het jaar 2022 bereikt de CO2-uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen een nieuw hoogtepunt. Door de wereldwijd toegenomen vraag naar vliegreizen neemt het gebruik van olie toe met meer dan 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Door de oorlog in Oekraïne gaat het gebruik van kolen voorbij het hoogtepunt dat in 2014 bereikt werd, aldus een rapport van wetenschappers van het Global Carbon Project, een wereldwijde organisatie die de uitstoot van CO2 in kaart brengt.

3:56