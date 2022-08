Russische kosmonaut moet halsoverkop terug naar ISS om defect pak

Noren halen geld op voor standbeeld van gedode walrus Freya

In Noorwegen is een particuliere geldinzamelingsactie gaande om een standbeeld voor walrus Freya op te richten. Het beest trok massa’s toeschouwers in de haven van Oslo, maar werd zondag gedood nadat de autoriteiten tot de conclusie kwamen dat het enorme zeezoogdier een risico vormde voor de mens.

