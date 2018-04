Russische miljardair moet superjacht van 400 miljoen euro afstaan aan ex-vrouw

Met hakenkruis op jas gratis naar theater, anders betalen en jodenster

18:41 Een theater in de Duitse stad Konstanz is in opspraak geraakt door een bijzondere actie. Bezoekers mogen morgenavond gratis naar binnen bij de voorstelling Mein Kampf als ze bereid zijn om in de zaal een hakenkruis te dragen. Wie echter solidair wil zijn met de slachtoffers van de jodenvervolging moet betalen en krijgt een davidsster opgespeld.