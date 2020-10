Russische oproerpolitie grijpt hard in na maandenlange protesten Charbarovsk

Mexicaanse (20) per ongeluk door hoofd geschoten door vrienden in Tik­Tok-vi­deo

8 oktober Een 20-jarige vrouw is vrijdag in Noord-Mexico tijdens het maken van een video per ongeluk door haar hoofd geschoten door haar vrienden. Areline Martinez, een jonge influencer, wilde voor haar fans op TikTok een ontvoering met een vuurwapen in scène zetten, maar dat liep helemaal mis. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen, meldt Mexicaanse justitie.