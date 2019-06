Russische president Poetin: Relatie met VS gaat bergafwaarts

Tankers geëvacu­eerd na mogelijke aanval in Golf van Oman: olieprijs schiet omhoog

11:38 Twee olietankers zijn in de Golf van Oman geëvacueerd na een incident. De bemanning is veilig, melden verschillende rederijen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Na berichten dat twee tankers waren beschadigd bij een vermoedelijke aanval ging de olieprijs flink omhoog.