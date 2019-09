Russische priesters gieten wijwater uit vliegtuig om alcoholisme in stad te stoppen

videoDrie Russisch-orthodoxe priesters hebben vanuit een sportvliegtuigje 70 liter wijwater over de stad Tver gesprenkeld om de extreme alcoholconsumptie daar de kop in te drukken. Ze namen het heilige water mee in plastic flessen, waarna het vanuit een gouden kelk en met de nodige zegeningen uit het openstaande luik werd gegoten.

De geestelijken uit Tver (ongeveer 165 kilometer ten noordwesten van Moskou) proberen al sinds 2013 op deze manier de drankproblemen in de stad aan banden te leggen. Helpen doet de ‘geneeskrachtige regen’ niet. In heel Rusland bezwijken jaarlijks duizenden mensen aan overmatig alcoholgebruik. Dit jaar staat de teller al op circa 4300 doden: een stijging van 17 procent ten opzichte van vorig jaar.

En ook in Tvrer houden de problemen aan. Desondanks houden de priesters stug vol. Volgens de bevlogen geestelijken kunnen de druppels wijwater de inwoners helpen nuchter te blijven en ervoor zorgen dat ze niet meer naar de fles grijpen. Ze doen het één keer per jaar op de zogenoemde Russische ‘dag van de nuchterheid’.

Priester Alexander Goryachev en twee andere geestelijken namen tijdens hun luchtprocessie niet alleen wijwater mee maar ook twee kostbare iconen: een portret van Johannes de Doper en een afbeelding van wat heet de ‘Onuitputtelijke Kelk’. Van dat laatste wordt beweerd dat het mensen geneest die lijden aan alcoholisme of die gebukt gaan onder andere verslavingen, bijvoorbeeld aan drugs of buitenechtelijke seks buiten de deur. Om de actie nog meer kracht bij te zetten zat ook een echtpaar in het vliegtuig dat beweert dat de man van het stel door de ‘heilige kelk’ op wonderbaarlijke wijze is genezen van zijn overmatige drankgebruik. ,,Zonder het water had ik het niet gered”, aldus de inmiddels sobere echtgenoot.

Zware gevallen

Volgens priester Alexander Goryachev was gekozen voor een vooraf berekende, ideale hoeveelheid wijwater van precies 70 liter ,,Mocht het alcoholisme in de stad aanhouden, dan kunnen we altijd nog opschalen en gieten we volgend jaar nog iets meer naar beneden”, vertelde hij tijdens de vlucht aan Russische media. ,,Speciaal voor de zwaardere gevallen.”

Goryachev gaf ook nog een diepzinnige verklaring voor de bijzondere processie. ,,Elke ziekte is afkomstig van een virus en een virus is de duivel. Daarom is elke ziekte in de eerste plaats een spirituele ziekte.” De religieuze hulpactie wordt niet door iedereen gewaardeerd. Er wordt her en der ook flink om gelachen. De priesters vinden de negatieve reacties absurd. ,,Er is niks grappigs aan”, aldus een ernstige Goryachev. ,,We genezen vanaf een hoogte van gemiddeld 300 meter alleen maar een ziekte. Laat iedereen maar lachen! Wij doen gewoon ons werk. En alle kleine beetjes helpen.”