Russische protesteert tegen huiselijk geweld, nadat echtgenoot haar handen afhakte

De 27-jarige Russische Margarita Gracheva, wier handen werden afgehakt door haar echtgenoot, spreekt zich onder de hashtag #TransformerMom uit tegen huiselijk geweld. Haar protest bereikt miljoenen in Rusland, waar huiselijk geweld de normaalste zaak van de wereld is.

In december 2017 hakte de toenmalige echtgenoot van Gravecha haar handen af met een bijl. De 26-jarige man betichte zijn vrouw van overspel, nadat zij aangaf van hem te willen scheiden. Het afschuwelijke voorval had plaats in een bos, zo’n 77 kilometer ten zuiden van Moskou.



Na zijn gruwelijke daad bracht Gravecha's echtgenoot haar naar een ziekenhuis en gaf hij zichzelf aan bij de politie. Het voorval staat niet op zichzelf: geweld tegen vrouwen is een groot probleem in Rusland. Volgens Human Rights Watch wordt elke 40 minuten een vrouw door haar partner om het leven gebracht.

Bionische rechterhand

De zaak van Gravecha deed, vanwege de lugubere aard, veel stof opwaaien. Bijzonder, in een land waar op huiselijk geweld - sinds een wetswijziging in 2017 - alleen een geldboete staat. Het mishandelen van gezinsleden wordt gezien als een overtreding en niet als misdrijf. De boete bedraagt ten hoogste 470 euro.



De moeder van twee zoontjes verschijnt regelmatig op de Russische televisie en sleepte een boekendeal in de wacht bij een grote uitgeverij. Op Instagram noemt ze zichzelf #TransformerMom, een verwijzing naar haar bionische rechterhand. Haar linker kon middels een aantal ingrijpende operaties worden gered.

14 jaar brommen