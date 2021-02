Russische staatstelevisie slaat terug: ‘Navalny huurde in Duitsland kolossale villa’

Update Arts die Navalny behandelde in Siberië plotseling overleden

5 februari De arts die Kremlincriticus Aleksej Navalny behandelde in het ziekenhuis van Omsk nadat hij was vergiftigd, is op 55-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse televisiezender CNN meldt op basis van het ziekenhuis dat er geen details over de doodsoorzaak zijn vrijgegeven.