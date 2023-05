Russische vloot bestookt met zeedrones: ‘Nog nooit eerder op zo'n grote schaal ingezet’

met video Politie speurt met drone en honden naar roze pyjama Maddie McCann bij stuwmeer: ‘Informatie zeer serieus’

De Portugese politie zou zich in de hernieuwde zoektocht naar Maddie McCann focussen op sporen van de roze pyjama van het meisje. In samenwerking met Duitse en Britse autoriteiten hebben tientallen agenten woensdag onderzoek gedaan bij een stuwmeer in Zuid-Portugal. Daarbij zijn speurhonden en een drone ingezet.