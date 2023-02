Russische vrouwen vliegen naar Argentinië om te bevallen

Cijfers over het aantal Russische vrouwen dat speciaal naar Argentinië reist om te bevallen, zijn lastig te verkrijgen. Georgy Polin, hoofd van de consulaire afdeling van de Russische ambassade in Argentinië, schatte dat in 2022 tussen 2.000 en 2.500 Russen naar Argentinië zouden verhuizen. ,,In 2023 jaar kan dat aantal groeien tot 10.000", aldus Polin.



Er zijn zelfs gespecialiseerde bureaus die Russen in begeleiden bij het geboortetoerisme. Die richtten zich voorheen vooral op de Verenigde Staten, de geliefdste bestemming onder zwangere Russische vrouwen. Maar sinds de oorlog is dat een stuk moeilijker, waardoor Argentinië een relatief aantrekkelijke bestemming is geworden, aldus Eva Pekurova, die met haar onderneming de zwangere vrouwen begeleidt.



,,Ik hoor sinds maart steeds meer Russisch op straat, dat is goed merkbaar,” verklaart de Russische Maxim Mironov, die sinds 2005 in Buenos Aires woont. Mironov zegt dat het Latijns-Amerikaanse land niet alleen zwangere vrouwen aantrekt, maar ook Russen met een IT-profiel of start-ups die het land hebben verlaten als reactie op de oorlog en het verslechterende ondernemingsklimaat in Rusland.



Volgens Mironov is Argentinië ‘zeer tolerant’ tegenover Russen, en hij ziet momenteel ‘geen signalen’ dat de plaatselijke autoriteiten van plan zouden zijn om reisbeperkingen in te voeren.