Russische weerdienst erkent verspreiding radioactiviteit na mislukte raketproef

De Russische meteorologische dienst Rosgidromet heeft vandaag verklaard dat er bij de mislukte raketproef op 8 augustus bij het noordelijke Archangelsk wel degelijk radioactiviteit in de lucht is verspreid.

Rosgidromet (het Russische equivalent van het KNMI) meldt op zijn website de resultaten van metingen die de dienst nam tussen 8 augustus - de dag dat de raket ontplofte - en 23 augustus in de stad Severodvinsk. Er is strontium, barium en lanthanum aangetroffen. De ontploffing veroorzaakte een bewegingsloze gaswolk, waarin bovengenoemde elementen aanwezig waren, aldus Rosgidromet.

Momenteel is de situatie evenwel onder controle, stelt de weerdienst. ‘In de laatste metingen in Severodvinsk en Archangelsk zijn geen technogene radionucliden (isotopen van elementen met een onstabiele atoomkern, red.) aangetroffen. De radiatiesituatie is gestabiliseerd.’ Het is voor het eerst dat de Russische autoriteiten openlijk toegeven, dat er bij het ongeluk op de testlocatie Njonoksa radioactiviteit is verspreid. Eind vorige week ontkenden ze dat nog, zoals Sergej Ivanov, voormalig voorzitter van de Russische veiligheidsraad en tegenwoordig speciaal afgezant van president Vladimir Poetin voor milieuzaken.

Stormvogel

Ook vochten de Archangelske autoriteiten de bewering aan dat er op 8 augustus een tweede ontploffing in Njonoksa zou hebben plaatsgevonden. Een Noors seismologisch meetstation had dat gemeld. Op de testsite in de regio Archangelsk werd op 8 augustus een proef gedaan met de supersonische Boedevestnik (‘stormvogel’). De raket wordt aangedreven door een motor met een kleine kernreactor.