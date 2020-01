Russische zusjes doodden 'uit zelfverdediging' hun levensgevaarlijke terreurvader

Wat gebeurde er?

De vrouwen werden voor moord aangeklaagd, ondanks dat uit onderzoek naar voren kwam dat hun vader hen al jarenlang terroriseerde. ,,We haatten hem en we wilden maar twee dingen: dat hij zou verdwijnen en dat we hem nooit gekend zouden hebben. We wilden dat hij weg zou gaan en nooit meer terug zou komen”, verklaarde de oudste dochter tegenover de politie.

Collectieve boosheid

De aanklager vond in eerste instantie dat de dochters naar de politie hadden moeten gaan, maar lijkt daar nu op terug te komen en zegt dat zelfverdediging een grote rol heeft gespeeld in de gruwelmoord.

Sadist

De vader was naar de buitenwereld toe een devoot christen. Binnenskamers was hij een gewelddadige man die sadistische straffen voor zijn kinderen verzon. Toen een van zijn honden in de rui was, moest een van zijn dochters zijn vacht kammen en daarna de haren opeten. ,,De vader werd gelinkt aan de criminele wereld. Hij was een soort maffiabaas”, meldden lokale media.