Rutte in Londen: ‘We doen alles, maar militair ingrijpen is té groot risico’

Hoe triest en pijnlijk de beelden van de Russische invasie van Oekraïne ook zijn, Navo-troepen gaan zich onder geen beding rechtstreeks mengen in de oorlog. Dat stelde premier Mark Rutte na afloop van een topoverleg met zijn Britse ambtsgenoot Boris Johnson en de Canadese regeringsleider Justin Trudeau. ,,Wat het Westen kan doen, doen we”, zei hij voor Downing Street 10. ,,Wat we niet gaan doen, is militair ingrijpen in Oekraïne.”

Rutte overlegde met zowel Johnson als Trudeau op het militaire vliegveld Northolt, waar het drietal ook Britse soldaten ontmoette die noodgoederen naar Oekraïne helpen verschepen. Gezamenlijk pleitten Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada ervoor dat de Russische president Vladimir Poetin en zijn handlangers op termijn worden berecht in het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Volledig scherm Canadese premier Justin Trudeau, de Britse premier Boris Johnson en minister-president Mark Rutte. © REUTERS

Drastisch

Aan de oproep om niet langer Russische energie te kopen, wilden de leiders geen gehoor geven. ,,De realiteit is dat we in grote mate afhankelijk zijn van hun olie”, gaf Rutte aan. ,,We willen onze afhankelijkheid daarvan drastisch reduceren, maar dat vergt tijd.” De premier verzuchtte dat de economische sancties ‘nog niet het gewenste effect hebben’ op Poetin en het Kremlin, maar sprak de verwachting uit dat dit uiteindelijk wel gebeurt.

Waar Nederland na het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 de ogen werden geopend, stelden Johnson en Trudeau nu ook te beseffen dat Rusland een ‘onbetrouwbare’ partner is. De crisis in Oekraïne heeft volgens hen de noodzaak om de Navo te restaureren van een nieuw perspectief voorzien. Rutte gaf aan dat het reeds opgeschroefde defensiebudget wellicht een extra financiële injectie moet krijgen vanwege de ‘gewijzigde omstandigheden’.

Vreselijke beelden

Het VK, een van de grootste donateurs aan de Navo, denkt dat er wereldwijd moet worden nagedacht over de toekomst als de oorlog in Oekraïne ten einde komt. Johnson: ,,We kunnen er niet vanuit gaan, zoals we na de Russische inval van de Krim en Donbas hebben gedaan, dat de status quo meteen is hersteld. We moeten ons collectief richten op het bewaren van de veiligheid.”

Rutte herhaalde onder geen beding een Navo-interventie te steunen. ,,Daarover bestaat vanaf het begin consensus. We leveren humanitaire hulp, sturen defensiemiddelen en verlenen logistieke assistentie, maar gaan niet militair ingrijpen. Dat is een te groot risico voor Nederland én de rest van de wereld. Helaas betekent dat in de praktijk dat we die vreselijke beelden nog wel enige tijd gaan zien.”

