Rutte: Nederland wil hulp bieden aan Thaise voetballertjes

Terreurver­dach­te Parijs en Brussel herkend als beul bij IS-verbran­ding

11:22 De Belgische politie heeft een Zweedse terreurverdachte, die betrokken was bij de aanslagen in Parijs en Brussel, herkend als een van de IS-beulen die in februari 2015 een Jordaanse piloot levend verbrandden. De gruwelexecutie van Muath Safi Yousef al-Kasasbeh werd gefilmd en online gezet. De gemaskerde daders waren allen hooggeplaatste IS’ers.