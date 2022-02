Rutte onder indruk van Oekraïense president: Wel degelijk blij met actie EU

Poetin bombar­deert Oekraïne: wat is de tegenzet van de wereld?

De westerse wereld is unaniem in de afschuw over de Russische aanval op Oekraïne. Zeker is dat nieuwe en nog hardere sancties worden ingesteld. Rusland kondigt al aan strafmaatregelen met gelijke munt terug te betalen.

24 februari