Rutte roept Trump op: ‘Erken Biden vandaag nog’, ambassadeur Pete Hoekstra: ‘Mijn hart breekt’

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra zegt dat de beelden over de bestorming van het parlementsgebouw in Washington door aanhangers van Trump ‘zijn hart breken’. Via Twitter laat hij weten: ,,18 jaar lang was het Capitool van de Verenigde Staten mijn werkplek. Het breekt mijn hart om te zien wat daar vandaag is gebeurd. Mijn gedachten en gebeden zijn bij mijn voormalige collega’s op de heuvel ... en bij Amerika.”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei op Twitter dat opruiend taalgebruik leidt tot geweld. Hij zei dat president Donald Trump en zijn aanhangers het besluit van het Amerikaanse volk moeten respecteren.

Navo-topman Jens Stoltenberg sprak over ‘schokkende beelden’ uit Washington. ,,De uitslag van deze democratische verkiezing moet gerespecteerd worden”, zei de Noor op Twitter nadat aanhangers van Trump het Capitool hadden bestormd. Daar zou de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden worden bekrachtigd.

De Canadese premier Justin Trudeau zei vertrouwen te hebben in de kracht van Amerikaanse democratische instituties. Hij sprak de hoop uit dat de situatie snel normaliseert. ,,We maken ons uiteraard zorgen en we volgen de situatie op de voet”, zei hij tegen een Canadese radiozender.

De voorzitter van de buitenlandcommissie van het Duitse parlement geeft Donald Trump de schuld. ,,Dit geweld is de vrucht van de antidemocratische hetze van Trump tegen de instituties van de Amerikaanse democratie”, twitterde Norbert Röttgen.

‘Dit moet stoppen!’

Ook Republikeinse politici veroordelen de bestorming van het Capitool door aanhangers van hun partijgenoot president Donald Trump. ,,Geweld en anarchie zijn onaanvaardbaar. We zijn een land van wetten. Dit moet nu stoppen”, schreef senator Tom Cotton uit Arkansas.

Een andere Republikeinse senator, Ron Johnson, liet weten: ,,Alsjeblieft, als je in of bij het Capitool bent, heb respect voor ordehandhavers en ga vreedzaam uiteen.” Ook andere Republikeinen lieten van zich horen. ,,Ik veroordeel elke vorm van geweld en intimidatie. Dit is onaanvaardbaar", stelde senator Steve Daines uit Montana.

Senator Ted Cruz uit Texas, een van de belangrijkste medestanders van Trump, liet weten: ,,Geweld is altijd onaanvaardbaar. Zelfs als de gemoederen hoog oplopen. Iedereen die betrokken is bij geweld, vooral tegen de politie, moet vervolgd worden.”



Senator Bill Hagerty uit Tennessee, een andere belangrijke bondgenoot van Trump, stelt: ,,Wat nu gebeurt bij het Capitool is niet vreedzaam, het is geweld. Ik veroordeel het. We zijn een land van wetten en dit moet stoppen.”

Quote Trump heeft deze opstand veroor­zaakt! Mitt Romney

De Republikeinse senator Mitt Romney heeft duidelijk gemaakt dat hij president Donald Trump verantwoordelijk houdt voor de chaos in het Capitool. ,,Dit is wat de president vandaag heeft veroorzaakt. Deze opstand”, zei Romney volgens The New York Times tegen een verslaggever.

Romney, een voormalige presidentskandidaat, staat bekend als een criticus van zijn partijgenoot Trump. Hij werd met andere politici geëvacueerd toen aanhangers van de president het Capitool bestormden. ,,Dit is waar jullie voor hebben gezorgd, mannen”, riep hij toen volgens de krant. Hij had het kennelijk tegen partijgenoten die hadden aangekondigd bezwaar te maken bij de goedkeuring van de verkiezingsuitslag. President Trump heeft herhaaldelijk beweerd dat hij de presidentsverkiezingen door fraude heeft verloren.

Ook in politiek Den Haag wordt met verbazing gekeken naar de verwikkelingen in de Verenigde Staten waar aanhangers van president Donald Trump het Capitool zijn binnengedrongen.

Beangstigend

De onlusten rond het parlementsgebouw in Washington zijn ‘beangstigend’ en ‘vreselijk om aan te zien'. Dat twittert minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

,,Het fundament van een democratie is de rechtsstaat”, zegt Kaag. ,,Beide worden hier aangevallen. Geweld is onacceptabel. In een democratie debatteren we en zijn we het soms sterk oneens. En dat mag best fel zijn soms. Maar we gebruiken nooit geweld. Nooit.”

Bananenrepubliek

,,Hoe is het mogelijk. Als verkiezingswaarnemer vrees je dit in bananenrepublieken.... Ongehoord.#Trump”, twittert CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. ,,Huiveringwekkend wat er nu in het Capitool gebeurt”, stelt Sjoerd Sjoerdsma (D66). ,,Democratie is kwetsbaar”, aldus Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder van de VVD.

,,Ongekende beelden. Congresleden zitten weggedoken onder hun bankjes, de vicepresident is geëvacueerd en ordetroepen zijn onderweg naar de regeringsgebouwen”, aldus Kamerlid Henk Krol die eerder al constateerde dat er te weinig politiemensen waren om de betogers tegen te houden.

,,Dit is een schande voor de democratie, voor de Verenigde Staten en Trump moet zich doodschamen”, zegt Denk-fractieleider Farid Azarkan.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers reageert: ,,Wat een dramatische dag voor dit mooie land wat zo vaak voor zoveel mensen elders in de wereld een baken van vrijheid en democratie is geweest. En zullen we een beetje zuinig zijn op onze democratie hier? En op elkaar, ook als we het soms enorm met elkaar oneens zijn?”

Ook Thierry Baudet van Forum heeft kort van zich laten horen. Hij deelde een tweet van Donald Trump waarin deze de menigte oproept vreedzaam te blijven. Baudet deelde de tweet met de tekst: ,,Heel goed. Law & Order.”

Avondklok

In Washington geldt vanaf middernacht Nederlandse tijd een avondklok vanwege de bestorming van het parlement. Burgemeester Muriel Bowser heeft dat besloten. Mensen mogen tot 12.00 uur donderdag niet de straat op. Voor mensen met essentieel werk geldt de maatregel niet. Ook journalisten mogen hun werk blijven doen.

