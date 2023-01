Rutte vindt koranverscheuring een ‘smakeloze’ actie, Turkije ontbiedt Nederlandse ambassadeur

Met videoTurkije heeft de Nederlandse ambassadeur in Ankara ontboden vanwege een protest in Den Haag waarbij een koran werd verscheurd. Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse zaken, begrijpt dat de actie als ‘provocerend’ wordt gezien, maar benadrukt dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting ‘een groot goed is’. Premier Mark Rutte noemt de actie evenwel ‘smakeloos’.

‘De Nederlandse ambassadeur in Ankara wordt ontboden op ons ministerie. We veroordelen en protesteren tegen deze gruwelijke en verachtelijke daad, en eisen dat Nederland dergelijke provocaties niet toestaat’, aldus het ministerie in een verklaring. Ook wordt verwezen naar de koranverbranding van vorige week in Zweden, uitgevoerd door een rechts-extremistische politicus. ‘Deze verachtelijke daden beledigen onze heilige waarden. Het is een haatmisdrijf, een duidelijk signaal dat islamofobie, discriminatie en xenofobie geen grenzen kennen in Europa.’

Premier Mark Rutte noemt de openbare koranverscheuring smakeloos, maar zegt ook dat de wet niet in overtreden. ,,Dat vind ik smakeloze acties, om boeken die belangrijk zijn voor mensen vanuit hun geloofsovertuiging, daar bladzijden, zo zichtbaar, uit te scheuren. Überhaupt moet je dat volgens mij niet doen met boeken, laat ze heel, maar het is niet zo dat de wet zich daartegen verzet”, zei hij vandaag in Brussel. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse zaken) laat aan deze site weten dat hij ‘goed begrijpt’ dat de actie als ‘provocerend en aanstootgevend’ kan worden ervaren. ,,Maar vrijheid van meningsuiting is in Nederland een groot goed. En die vrijheid gaat ook op bij een onwelgevallige mening.”

De ambassadeur die op het matje moet komen is Joep Wijnands, die vorig jaar zijn functie als directeur-generaal beleid bij het ministerie van Defensie verruilde voor het ambassadeurschap in Ankara.

Volledig scherm Edwin Wagensveld verscheurt de koran voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw. © District8

‘Typische reactie’

Zondagmiddag verscheurde Pegida-voorman Edwin Wagensveld een koran bij een demonstratie voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Wagensveld mocht volgens de voorwaarden van de demonstratie geen koran in brand steken, zoals hij eigenlijk had aangekondigd. Hij verscheurde daarom het heilige boek van de moslims, stond op een tweede koran en stampte vervolgens op verscheurde bladzijdes. Een agent liet aan de calamiteitensite Regio 15 weten dat Wagensveld niet is aangehouden, omdat hij zich aan de afspraken met de gemeente over de demonstratie heeft gehouden.

De voorman van de anti-islamgroepering is niet te spreken over het feit dat de ambassadeur naar het Turkse ministerie gaat en noemt de Turkse reactie ‘typisch’. ,,Turkije bemoeit zich constant met zaken die in Europese landen gebeuren en Turkije niets aangaan, maar als het andersom gebeurt, is dat opeens ongepast.”

Desondanks is de islamitische koepelorganisatie Stichting Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) boos dat de politie zondag niet heeft ingegrepen. ,,Een voorman van een neonazistische groepering heeft pagina’s uit de Edele Koran in alle openbaarheid kunnen verscheuren en vertrappen, staat in de verklaring van SIORH. ,,De hierbij aanwezige handhavers van de openbare orde hebben hierop toegezien en er niet tegen opgetreden.” De SIORH noemt de actie van Pegida een ‘misdrijf'. Het bestuur van de As-Soennah moskee in Den Haag noemt de actie van Pegida op zijn beurt ‘schofferend’.

Boekverbranding

Zaterdag verbrandde de rechts-extremistische politicus Rasmus Paludan voor de Turkse ambassade in Stockholm een koran. De actie van de politicus ging ondanks de Turkse tegengeluiden toch door - de Zweedse ambassadeur was vrijdag al op het matje geroepen vanwege de geplande koranverbranding - maar gebeurde onder zware beveiliging door de politie.

Zo’n honderd mensen waren aanwezig bij de verbranding, onder wie veel journalisten. Terwijl Paludan het boek verbrandde, hield hij een monoloog van bijna een uur over de islam en immigratie. Aan de andere kant van de ambassade werd een klein pro-Turks protest gehouden. Het kwam niet tot botsingen tussen de twee groepen.

Relatie onder druk

Het zet de moeizame relatie tussen de twee landen nog verder onder druk. Zo zegt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan na het protest dat Zweden niet hoeft te rekenen op de steun van Turkije bij het verkrijgen van het Navo-lidmaatschap. Die Turkse blokkade maakt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken ongeduldig. ,,Maar het is het beste dat ik op mijn tong bijt”, zei hij gisteren. Het zou alleen maar averechts werken als hij zich zou uitspreken.

Premier Rutte zegt vandaag dat hij denkt dat het zal lukken om Zweden en Finland beide bij de Navo te krijgen. Volgens hem wordt van alle kanten geprobeerd daarbij te helpen. Zelf belde hij vorige maand nog met Erdogan, maar wat werd besproken zei Rutte niet. ,,Ik denk uiteindelijk dat het goed komt”, zei hij.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: