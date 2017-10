Ruzie Trump en prominente partijgenoot raast door

Volgens de Republikein uit Tennessee, die al eerder afstand nam van Trump, neemt hij een loopje met de waarheid en ontwricht hij zijn land. ,,Bovendien beschadigt hij relaties met het buitenland, relaties die we zo goed kunnen gebruiken'', aldus de senator. Volgens hem is Trump 'een veiligheidsrisico' die in bescherming moet worden genomen door zijn staf, en is hij niet geschikt voor het presidentschap. In de ogen van de voorzitter van de invloedrijke senaatscommissie voor buitenlandse zaken is Trump ook 'zeker geen rolmodel voor kinderen'. ,,Nee, absoluut niet'', aldus Corker.



Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Op Twitter gaat de president er met gestrekt been in. Hij noemt Corker, die heeft aangekondigd dat hij bezig is met zijn laatste termijn, een 'lichtgewicht die nooit zou worden herkozen' en 'een incompetente commissievoorzitter'. Trump beschuldigt de senator er ook van dat hij zijn plannen voor belastingverlaging ondermijnt.