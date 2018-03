Ryan (14) heeft hersenschudding na duw van pesters die hem treiteren om zijn uiterlijk

Radeloos

,,Ik word er radeloos van en weet niet goed meer wat ik moet doen om het pesten van mijn zoon te stoppen'', zegt Bultinck. ,,Het is al twee jaar bezig en het gaat van kwaad naar erger. Vorig jaar werden bijvoorbeeld zijn veters aan elkaar vastgebonden op de bus. Ryan had niets door en viel toen hij van de bus wilde stappen. Het gevolg was een gapende kniewond, die gehecht moest worden.''



Ook toen ging de vrouw naar eigen zeggen naar de directie om het pesten aan te kaarten. ,,Men verzekerde mij dat ze de jongeren in kwestie erop gingen aanspreken, maar het pesten ging gewoon verder. Gebeurt het niet op school, dan wel na schooltijd of in de sportvereniging. Ryan wil zelfs niet meer naar voetbal omdat een van de pestkoppen op zijn voetbalclub zit.''



Alle pesterijen laten hun sporen flink na bij de jongen. ,,De laatste maanden werkt het pesten nog meer in op zijn gemoed en eet hij nog amper'', aldus zijn moeder. ,,Als hij thuiskomt, verdwijnt hij stilletjes en ingetogen naar zijn kamer. Voor Ryan is dat abnormaal en ik merkte meteen dat hij weer werd gepest.''