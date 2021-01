's Werelds grootste hond Freddy (8) overleden

Eenzaam­heid door thuiswer­ken: ‘De hele dag alleen met de kat’

28 januari Wie thuiswerkt en alleen woont, heeft gedurende de dag maar weinig aanspraak. Gesprekken via de telefoon of het beeldscherm zijn oppervlakkig en gaan alleen over werk. Hoe zorg je als thuiswerker dat je niet wegkwijnt?