Sabotage Duitse Spoorwegen: mogelijk politiek motief, legerchef waarschuwt voor ‘hybride dreigingen’

Een in staatsveiligheid gespecialiseerde afdeling van de politie in Berlijn heeft het onderzoek overgenomen naar het doorsnijden van twee essentiële communicatiekabels van de Duitse spoorwegen.

Zowel de Deutsche Bahn als de politie gaan uit van sabotage. Er zijn nog geen aanwijzingen uit welke hoek die gerichte aanval kwam. De politie houdt alle opties open, waaronder een politieke achtergrond. Vanwege dat laatste heeft de met staatsveiligheid belaste afdeling van de deelstaatrecherche in Berlijn het onderzoek overgenomen. Zij is gespecialiseerd in het bestrijden van politiek gemotiveerde delicten uit linkse of rechtse hoek en uit het buitenland. Daarnaast onderzoekt ze strafbare feiten waarbij agenten van een geheime dienst betrokken zijn en alles waarbij explosieven zijn gebruikt.

Onbekenden sneden zaterdag twee voor het spoorwegverkeer essentiële glasvezelkabels door. Dat gebeurde bij Hohenschönhausen in de noordrand van Berlijn en in Herne, tussen Dortmund en Essen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daardoor was geen communicatie meer mogelijk tussen het controlecentrum en de machinisten op regionale treinen in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Bremen, Hamburg, Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein. Ook de hogesnelheidstreinen tussen Berlijn, Hannover en alles westelijk daarvan vielen uit, inclusief de treinen naar Amsterdam. ICE's van Kopenhagen naar Berlijn strandden aan de Deens-Duitse grens.

Back-up

De saboteurs openden in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks twee uur de kabelgoot van het digitale treinradiosysteem GSM-R langs een spoorlijn bij Herne. De goot was afgedekt met een zware betonnen plaat. Daarna sneden ze blijkbaar met een slijptol de kabel door, verklaarden speurders aan Der Spiegel. Zaterdagmorgen vroeg gebeurde hetzelfde in de kabelgoot bij Berlijn-Hohenschönenhausen.

Quote Er zijn opzette­lijk kabels doorgesne­den die essentieel zijn voor het treinver­keer Volker Wissing, Duitse minister van Verkeer Laatstgenoemde kabel fungeerde op dat moment als back-up voor de vernielde kabel in Noordrijn-Westfalen. Vervolgens viel het hele interne communicatiesysteem uit, waarna de Deutsche Bahn uit veiligheidsoverweging het grootste deel van het langeafstandstreinverkeer stillegde en een chaos ontstond. Pa na ruim drie uur functioneerde het treinradiosysteem weer en werd het treinverkeer hervat.



Bronnen in veiligheidskringen verklaarden zaterdagavond tegen Der Spiegel dat er nog geen concrete sporen waren gevonden. Alles wees volgens hen op een gerichte actie omdat het digitale treinradiosysteem alleen volledig kon uitvallen door het onklaar maken van beide telecomkabels.



De Duitse minister van Verkeer Volker Wissing (FDP) sprak zaterdag dan ook van sabotage. ,,Er zijn opzettelijk kabels doorgesneden die essentieel zijn voor het treinverkeer.” De Duitse spoorwegen waren volgens hem het doelwit geworden van een aanval.

Beveiliging

Een vertegenwoordiger van de vakbond van de Duitse politie (GdP) riep op tot een uitbreiding van het surveillancesysteem. ,,Vanwege de gestructureerde planning van de sabotage moeten we aannemen dat de daders mogelijk terreurachtige structuren hebben”, zei Andreas Roßkopf tegen Redaktionsnetzwerk Deutschland.

,,Bij de Spoorwegen is zo'n sabotage altijd weer mogelijk omdat de kabels vaak op vrij toegankelijke trajecten liggen en niet volledig worden bewaakt”. Daarom zijn volgens hem moderne bewakingsstructuren nodig. ,,Dat wil zeggen drones en sensortechnologie in de kabelgoten, evenals meer beveiligingspersoneel van Deutsche Bahn”, aldus de vakbondsman.

Hybride dreigingen

Luitenant-generaal Carsten Breuer, commandant van het nieuwe territoriale commando van het Duitse leger, vreest een toename van aanslagen en invloeden vanuit het buitenland. ,,Hier in het commando bereiden we ons vooral voor op hybride dreigingen. Dat is de situatie tussen niet meer helemaal vrede en ook nog niet echt oorlog”, zei hij tegen Bild am Sonntag. Achtergrond is de Russische aanval op Oekraïne en de nieuwe veiligheidssituatie in Europa. ,,De oorlog in Rusland heeft ertoe geleid dat onze focus weer ligt op de nationale en collectieve verdediging.’’ Het is heel Duitsland volgens hen duidelijk geworden dat oorlog in Europa weer mogelijk is.

,,Het gaat niet om een ​​vijandelijk leger met soldaten en tanks dat ons land aanvalt maar om beïnvloeding door aanslagen op infrastructuur en cyberaanvallen. Of bijvoorbeeld verkenningsvluchten met drones boven kazernes. Speldenprikken dus, die onrust stoken onder de bevolking en het vertrouwen in onze Staat doen wankelen.”

Quote Het gaat niet om een ​​vijande­lijk leger dat ons land aanvalt maar om beïnvloe­ding door bijvoor­beeld aanslagen op infrastruc­tuur Luitenant-generaal Carsten Breuer

De veiligheidsautoriteiten moeten zich volgens de legercommandant aanpassen aan deze dreigingssituatie. ,,Elk transformatorhuisje, elke energiecentrale, elke pijpleiding kan worden aangevallen, kan een mogelijk doelwit zijn. Duitsland moet met zijn veiligheidsautoriteiten in de gaten houden waartegen mogelijke aanslagen gepland zijn, wat de meest waarschijnlijke scenario’s zijn.”

Rusland

De Duitse veiligheidsexpert Peter Neumann acht een Russische aanval op de vitale infrastructuur in Duitsland denkbaar. ,,Rusland heeft er belang bij paniek in Europa te veroorzaken en signalen af te geven om te laten zien dat het ons leven zeer sterk kan ontwrichten”, zei hij tegen RTL Duitsland.

Het saboteren van de communicatiekabels van de Duitse spoorwegen vereist volgens hem veel kennis. ,,Het waren waarschijnlijk geen amateurs of daders die alleen handelden. Het was iets dat door professionals werd uitgevoerd.”

Neumann waarschuwt voor vroegtijdige conclusies. ,,Er is natuurlijk nog geen duidelijk bewijs. Daarom moet je voorzichtig zijn. Het is op dit moment nog een theorie.”

