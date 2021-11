Salah Abdeslam, enige nog levende terrorist van aanslagen Parijs, wil graag studeren

Salah Abdeslam was als kind ‘aardig en gehoorzaam’, vertelde hij in de rechtbank. Zijn vader was tramchauffeur, zijn moeder huisvrouw. Op school haalde hij goede cijfers. ,,Mijn leraren waren tevreden.’’ Op verzoek van de rechter vertelde hij over zijn leven. ,,Ik ben van oorsprong Marokkaans, ik ben geboren in België en ik heb de Franse nationaliteit.’’