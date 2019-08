Sam (20) uit Beltrum overleeft val van balkon Portugese villa

Quote Ik denk dat sommige vrienden even hebben gedacht, dat ik dood zou zijn Het was een bizar ongeluk zegt hij - inmiddels weer behoorlijk monter - thuis in Beltrum. Schilderinck vierde vakantie met elf vrienden in Albufeira, waar ze met z’n allen voor een weekje een vakantievilla met zwembad huurden.



Op de derde dag ging het mis en stortte hij voor de ogen van enkele vrienden van het balkon, circa drie meter naar beneden. Hij klapte met zijn hoofd op het stenen terras. „Ik denk dat sommige vrienden even hebben gedacht, dat ik dood zou zijn. Maar ik ging eigenlijk direct weer zitten, al had ik pijn in mijn hoofd.”



De vriendengroep had net wat gezwommen bij de villa, het was rond 18.00 uur. Het balkon was mogelijk wat nat van het zwemwater. Sam’s voeten vermoedelijk ook. Onder die omstandigheden werd het ‘opzetten’ van een muziekje hem bijna fataal.

Glipten

„Op het balkon hadden we een bluetoothspeaker. De muziek moest komen van een telefoon, die beneden in het huisje lag. Ik leunde over het balkon, om één van mijn vrienden te roepen om de muziek even aan te zetten. Maar zag beneden niemand op het terras. Ik leunde daarop nog wat verder naar voren over het hekje. En toen glipten mijn voeten op de gladde vloer naar achteren. Zo schoot ik in één klap over het hek. Ik probeerde me nog ergens aan vast te grijpen, maar dat lukte niet.”

De toegesnelde vrienden troffen hem hevig bloedend uit zijn neus en mond aan. Een eng gezicht, ook al was hij aanspreekbaar. „Verder kon je aan de buitenkant eigenlijk niet zoveel aan me zien.” Met een ambulance is hij weggevoerd.

Pure pech

De Beltrummer noemt het pure pech en een ongeluk. Het balkonhek schat hij op een metertje hoog. „Ik vind niet dat het balkon onveilig was, of dat de verhuurder wat te verwijten valt. Het was mijn eigen schuld, klaar.” Drank was er beslist niet in het spel, zegt hij. „We waren pas rond een uur of 12.00 uur opgestaan. We hadden wat gegeten, even gezwommen en om 18.00 uur of zo is het gebeurd. Ik had niks op.”

De scholier van AOC Oost lag in Albufeira twee dagen in het ziekenhuis, daarna mocht hij naar huis. Daar duurde het wel even, eer hij besefte geluk te hebben gehad. „Geluk bij een ongeluk. Het komt weer in orde. Die breuken in mijn voorhoofd herstellen vanzelf weer.”