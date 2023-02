Saman (18) vermoord om geheime relatie, vriend niet bij zitting: ‘Ik wil die monsters niet zien’

In het Noord-Italiaanse Reggio Emilia is vandaag het proces begonnen tegen de moordenaars van Saman Abbas. De achttienjarige Italiaanse van Pakistaanse afkomst werd in 2021 vermoord omdat ze ‘te westers’ was.

Bij de ingang van het gerechtsgebouw hadden zich vanochtend enkele tientallen mensen verzameld om gerechtigheid te vragen voor de vermoorde Saman. De 18-jarige Italiaanse vrouw van Pakistaanse afkomst verdween in de nacht van 30 april op 1 mei 2021. Al snel werd aangenomen dat ze vermoord was, maar haar lichaam werd pas in november 2022, op aanwijzingen van haar oom Danish Hashain, teruggevonden. In januari van dit jaar kon door gebitsonderzoek worden vastgesteld dat het inderdaad ging om het lichaam van Saman.

Oom Hashain is één van de vijf verdachten in de zaak. De andere vier zijn twee neven van het slachtoffer en haar beide ouders. Ze worden verdacht van moord en van medeplichtigheid aan moord. Slechts drie van de vijf verdachten waren vandaag aanwezig in de rechtszaal in Reggio Emilia. De ouders van Saman zijn vlak na de verdwijning naar Pakistan gevlucht.

Voortvluchtig

Vader Shabbar Abas werd in november vorig jaar in Islamabad gearresteerd en wacht in huisarrest op uitlevering aan Italië, al is die allerminst zeker. Saman’s moeder Nazia Shaheen is nog steeds voortvluchtig.

Haar vader dreigde mij en mijn familie in Pakistan te vermoorden als we relatie zouden voortzet­ten Saqib Ayub, de 21-jarige vriend van Saman

De rechtbank besloot vandaag de zaak tegen vader Abas tijdelijk los te halen van de andere vier verdachten en door te schuiven naar volgende week vrijdag. Dan hoopt de rechtbank de vader via een videoverbinding te kunnen horen.

De politie doet onderzoek op de plek waar het lichaam van Saman Abbas gevonden is.

Al in 2020 had Saman aangifte gedaan van mishandeling en was ze in een opvanghuis geplaatst. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de ouders opdracht hebben gegeven het meisje te vermoorden, omdat zij een gecombineerd huwelijk met een neef in Pakistan afwees en een relatie had met een Pakistaanse jongen in Italië, waar de ouders het niet mee eens waren. In een telefoontap van september 2021 zegt Saman’s vader tegen een familielid in Italië: ,,Ik heb haar vermoord voor mijn waardigheid en mijn eer.’’

Geheime relatie

Saqib Ayub, de 21-jarige vriend van Saman, bevestigt de problematische relatie van Saman met haar ouders. ,,Haar vader dreigde mij en mijn familie in Pakistan te vermoorden als we relatie zouden voortzetten’’, vertelt hij aan de nieuwssite Fanpage. De twee hadden elkaar via TikTok leren kennen en ontmoeten elkaar in het geheim. Ze wilden met elkaar trouwen maar dat werd door Saman’s ouders niet geaccepteerd.

Haar vriend Ayub heeft zich gemeld als benadeelde partij, ‘voor alle Samans’, en eist een schadevergoeding van Saman’s familie. De 21-jarige vriend van het slachtoffer was vandaag niet bij de zitting aanwezig. ,,Ik wil die monsters niet zien’’, zei hij al voor de aanvang van het proces.

Overgeleverd

Justitie vermoedt dat Saman op 30 april 2021 naar haar ouderlijk huis in Novellara, niet ver van Bologna, is gegaan om haar ouders te overtuigen van haar keuze en om wat spullen, waaronder haar paspoort, op te halen. Dat was het moment voor haar ouders om haar over te leveren aan haar moordenaars.

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat Saman op die bewuste avond samen met haar ouders het ouderlijk huis verlaat, waarna de jonge vrouw niet meer wordt gezien. Ze zou, zo denkt het OM, door haar ouders zijn overgeleverd aan haar oom Danish Hashain en beide neven die haar zouden hebben gewurgd en haar lichaam verborgen. Haishan ontkent dat hij zijn nichtje heeft omgebracht.

In de dagen na de verdwijning vluchtten alle vijf de verdachten naar het buitenland. Saman’s oom en neef werden in september 2021 in Parijs gearresteerd en haar andere neef in januari 2022 in Spanje. De ouders van Saman zijn allebei nog in Pakistan en het is maar zeer de vraag of zij ooit berecht zullen worden.

Danish Hashain (op de rug), de oom die medeverdachte is in de moordzaak