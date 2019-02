Samantha (2) is doof en dus leert de hele buurt gebarentaal

Nederlan­der (49) geliqui­deerd in Colombiaan­se drugsstad Medellín

10:47 Een 49-jarige Nederlander is gisteren in de Colombiaanse stad Medellín het slachtoffer geworden van een ‘koelbloedige afrekening’, aldus lokale autoriteiten. Derk Lodewijk werd op straat door twee motorrijders beschoten. De Nederlander werd twee keer geraakt en bezweek even later. Colombia heeft zijn dood bevestigd.