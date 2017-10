Samar had nooit een kans

Uitgemergeld door de honger. Haar moeder heeft geen borstvoeding. Het Syrische baby'tje huilt zonder geluid. Daar heeft ze de kracht niet meer voor. Ademen is al een strijd. Elke ademtocht rekt de transparant witte huid op die al zo strak om haar botten zit.



Samar was vanaf haar eerste minuut kansloos in het leven. Geboren op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. In oost-Ghouta, rebellengebied nabij de hoofdstad Damascus dat al sinds december 2012 wordt omsingeld door het Syrische regeringsleger.



Samar Dofdaa is 35 dagen oud geworden. Zondag is ze begraven. Naast andere slachtoffers van de wurggreep rond de regio, waarvan de bevolking wordt uitgehongerd. Tragische beelden als die van Samar leren ons dat de al zes jaar oude oorlog in Syrië elke dag slachtoffers blijft maken. Als bij Raqqa vreugdevuur klinkt na de verovering op Islamitische Staat, gaat elders in het land overal de schop in de grond om doden te begraven. Zoals in Hamouria, bij het afscheid van een 35 dagen oude baby.