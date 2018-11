Sammy is doodsbang omdat haar verkrachter zijn zoon mag zien

VIDEO,,Het is mijn zoon, niet de zijne’’, zegt Sammy Woodhouse. De Britse was een van de vele slachtoffers van de beruchte bende van Rotherham, die tussen 1997 en 2013 zo'n 1400 Britse meisjes misbruikte. Woudhouse raakte zwanger van haar verkrachter. Volgens de wet heeft Arshid Hussain, die een straf van 35 jaar uitzit, nu het recht zijn kind te zien. Sammy is doodsbang.

De bende benaderde kwetsbare meisjes op straat en dienden hen drugs en alcohol toe. Het jongste slachtoffertje was slechts 11 jaar oud. Woodhouse kreeg op haar vijftiende door bendeleider Hussain een pistool op het hoofd gezet en werd door hem verkracht. Het meisje raakte zwanger en zette een zoontje op de wereld.



Sammy werd vorig jaar benaderd door maatschappelijk werkers uit Rotherham en kreeg te horen dat haar verkrachter het recht heeft zijn kind te zien. Ze is totaal van de kaart. ,,Ik ben doodsbang’’, zegt ze in een tv-interview. ,,Hij kan elk moment voor mijn deur staan. Het is mijn zoon, niet de zijne.’’

Trillen op haar benen

De jonge vrouw stond te trillen op haar benen. ,,Ik dacht dat ik na het proces verder kon met mijn leven. Ik had bewezen dat hij een bedreiging vormt.’’ Gelukkig voor Sammy ziet Hussain af van de mogelijkheid zijn kind te ontmoeten. ,,Godzijdank! Mijn kind zag de ontmoeting in eerste instantie nog zitten ook, gelukkig is hij van gedachten veranderd.’’



Woodhouse zet zich nu in om de maas in de wet te sluiten. ,,Dit verhaal gaat over mijzelf, over mijn zoon en over de man die mij verkrachtte. Het stadsbestuur van Rotherham wil hem nu vader laten spelen’’, zegt ze. ,,Verkrachters en moordenaars krijgen in het hele land zomaar hun kinderen in handen, terwijl de stem van het slachtoffer niet gehoord wordt.

‘Pervers systeem’

Diverse hulporganisaties zijn het met Woodhouse eens en vinden het systeem ‘pervers’. ,,De leden van het stadsbestuur denken dat in een ideale situatie beide ouders betrokken zijn bij een kind, maar dit is natuurlijk verkeerd’’, stelt advocaat Nazir Afzal. ,,Door de letter van de wet te volgen, bewijzen ze dat ze er niets van snappen. Verkrachters mogen nooit in contact komen met kinderen die zij door hun misdaad verwekt hebben.’’



Onderminister van Politiezaken Louise Haigh steunt de strijd van de ontdane moeder. ,,Deze beslissing getuigt van een totaal gebrek aan medeleven. Zo krijgt hij de kans om het slachtoffer opnieuw te traumatiseren. Wie zoiets verschrikkelijks doet, mag nooit aanspraak maken op bezoekrecht.’’ Het ministerie onderzoekt nu of er sprake is van wettelijk falen of een menselijke fout.