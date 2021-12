San Francisco roept noodtoestand uit na forse toename aantal drugsdoden

Gedurende de coronapandemie is overmatig drugsgebruik sterk gestegen in de Verenigde Staten. In een periode van twaalf maanden, die eindigde in april, stierven meer dan 100.000 Amerikanen door een overdosis medicijnen of drugs. Een absoluut record. Volgens de overheid, die de cijfers nader aan het onderzoeken is, lijkt het om een stijging van 30 procent te gaan ten opzichte van het jaar ervoor. In San Francisco kwamen vorig jaar 711 mensen om door een drugsoverdosis, ook een record.