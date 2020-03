Sanders vastberaden door in race om presidentschap

Podcast ‘Kassamede­wer­kers Italië zitten achter zeiltjes met mondkapjes voor’

18:05 ,,Het is uitgestorven op straat, maar als je naar de winkel wilt, moet je in de rij staan’’, zegt Italië-correspondent Angelo van Schaik in de podcast Achter het Verhaal. ,,Een voor een mag je naar binnen en medewerkers staan achter een plastic zeiltje, hebben mondkapjes voor én handschoenen aan om niet in contact te komen met de klanten.’’