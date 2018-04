Saoedi-Arabië dreigt Qatar in eiland te veranderen

Qatar ging niet door de knieën, maar knoopte nieuwe handelsbetrekkingen aan met andere landen, zoals Oman, Iran en Turkije. Nu overweegt Saoedi-Arabië een stap verder te gaan. Het land zou een permanente, fysieke scheiding tussen de twee landen willen maken. Dat zou Qatar veranderen van een schiereiland in een eiland.



Volgens verscheidene kranten in de regio zouden er plannen zijn om een kanaal van maar liefst 200 meter breed en 20 meter diep te graven. De kostprijs wordt geschat op ruim 600 miljoen euro. Er zou een consortium van negen plaatselijke bedrijven betrokken worden bij de aanleg. Een officiële goedkeuring van de plannen is er echter nog niet.



Het idee achter het kanaal is niet alleen om Qatar te isoleren, maar ook om transport over het water mogelijk te maken – zowel voor vracht als voor passagiers. Een derde idee zou zijn om toerisme te ontwikkelen. Er zouden zeker vijf hotels uit de grond moeten rijzen langs de nieuwe waterweg. Daarnaast zijn er ook plannen voor havens en een vrijhandelszone aan het water.