Saoedi-Arabië stuurt eerste vrouwelijke ambassadeur naar VS

Prinses Reema treedt met haar benoeming in de voetsporen van haar vader, Bandar bin Sultan al-Saud, die de Saoedische ambassadeur in de VS was van 1983 tot 2005. Daardoor groeide zij op in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC. Ze studeerde er ook een tijd aan de George Washington Universiteit waar ze een Bachelor in Museum Studies haalde. In 2005 keerde ze terug naar Saoedi-Arabië waar ze zowel in de publieke als in de privésector werkte in leidinggevende posities.