Saoedi's akkoord met doorzoeken consulaat na verdwijning journalist

De Saoedische ambassadeur in de VS, prins Khalid bin Salman, wijst de geruchten van de hand. De berichten dat de Saoedische autoriteiten de journalist hebben vermoord, zijn 'absoluut vals en ongefundeerd', aldus de prins. Hij doet ze af als als 'boosaardige lekken en wrede geruchten'.



Khashoggi woonde sinds vorig jaar in de Verenigde Staten, in een zichzelf opgelegd ballingschap. Hij uitte meermalen kritiek op kroonprins Mohammed bin Salman, onder meer vanwege de oorlog in Jemen. Een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt daar tegen sjiitische Houthi-rebellen.



De Verenigde Naties willen een snel en onafhankelijk onderzoek naar de verdwijning van de journalist. De Amerikaanse president Trump liet gisteren weten dat hij bezorgd is over het lot van Khashoggi. ,,Hopelijk komt het allemaal vanzelf goed. Op dit moment weet niemand hoe het zit", twitterde hij.