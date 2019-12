Saoediër schiet drie mensen dood op marinebasis VS

Een leerling van de Saoedische luchtmacht heeft vrijdag zeker drie mensen doodgeschoten op de Amerikaanse marinevliegbasis in Pensacola in Florida. De politie heeft de dader doodgeschoten, melden de Amerikaanse autoriteiten. Twaalf mensen raakten gewond, onder wie twee politieagenten.

De schutter opende het vuur in een klaslokaal van de marinebasis in Pensacola, waar meer dan 16.000 militairen zijn gelegerd en ruim 7400 man burgerpersoneel werkzaam is.

Gealarmeerde politieagenten schoten de man dood. Hij maakte deel uit van de Saoedische strijdkrachten en op de basis in training, aldus de gouverneur van Florida Ron DeSantis op een persconferentie.

,,Er zullen duidelijk veel vragen rijzen over het feit dat deze persoon een vreemdeling is, deel uitmaakt van de Saoedische luchtmacht en dan hier op ons grondgebied traint’’, aldus DeSantis. Hij benadrukte dat de man ,,dezelfde nationaliteit heeft als vijftien van de negentien mannen die betrokken waren bij de aanslagen van 9/11 (11 september, red.) en van wie sommigen naar de vliegschool in Florida gingen.’’

Koning Salman van Saoedi-Arabië heeft de Amerikaanse president Donald Trump gebeld, zijn condoleances overgebracht en zijn medeleven betuigd aan de families en vrienden van de slachtoffers. De koning zei volgens Trump verder dat ,,het Saoedische volk woedend is op de barbaarse acties van de schutter en dat deze op geen enkele manier de gevoelens vertegenwoordigen van het Saoedische volk dat van de Amerikanen houdt.’’ Trump zelf noemde de schietpartij een ,,vreselijke gebeurtenis’’.

Onderzocht wordt of het incident een link met terrorisme heeft. Het was de tweede schietpartij op een marinebasis in drie dagen. Woensdag schoot een Amerikaanse matroos op marinebasis Pearl Harbor in Hawaï twee mensen dood en verwondde er één. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven.