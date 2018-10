'Saoedische consul werd kantoor uitgestuurd toen journalist in stukken werd gezaagd'

De Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) heeft na het onderhoud met zijn Amerikaanse ambtgenoot Pompeo in Ankara gezegd dat hij verwacht dat de recherche vandaag toestemming krijgt om de residentie van de Saoedische consul in Istanboel te doorzoeken. Ook de verdachte Saoedische auto’s, waarmee mogelijk de verdwenen journalist Jamal Khashoggi is vervoerd, zullen dan doorzocht worden.



Erg laat, zo vinden critici van het strafrechtelijke onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van de dissidente journalist. Gisteren kregen Turkse experts van de forensische recherche geen toestemming om de Saoedische residentie te doorzoeken ‘omdat het gezin van de consul-generaal daar nog was’, aldus minister Çavuşoğlu. In aanloop naar de verwachte huiszoeking door de Turkse autoriteiten later vandaag, is zojuist een Saoedisch onderzoeksteam bij de residentie van de consul gearriveerd.