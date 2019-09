Saoedische kroonprins waarschuwt voor ‘escalatie’ met Iran

,,Indien de wereld geen sterke en krachtige actie onderneemt om Iran af te schrikken, dan zullen we een verdere escalatie meemaken die de wereldbelangen bedreigt”, verklaarde de 34-jarige kroonprins in een interview met het Amerikaanse nieuwsprogramma 60 Minutes, dat zondag werd uitgezonden. ,,De olievoorraden zullen worden verstoord en de olieprijzen zullen stijgen naar ongekende hoogte’’, voegde hij er nog aan toe.

Moord Khashoggi

In het interview ontkende Bin Salman dat hij de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op journalist Jamal Khashoggi een jaar geleden. Hij zei wel de ‘volledige verantwoordelijkheid’ te nemen als hoofd van de Saoedische regering. ,,Dit was een afschuwelijke misdaad’', zo zei hij. ,,Maar ik neem de verantwoordelijkheid, omdat de moord is gepleegd door personen die voor de Saoedische regering werken.’'

Gevraagd of hij zelf opdracht gaf tot de moord op Khashoggi, die hem in columns voor The Washington Post had bekritiseerd, antwoordde de kroonprins: ‘Absoluut niet.’ De moord was ‘een vergissing’, zei hij.

Consulaat in Turkije

Khashoggi kwam op 2 oktober 2018 het Saoedische consulaat in Turkije binnen om een ​​document op te halen dat hij nodig had om met zijn Turkse verloofde te trouwen. Hij kwam nooit meer naar buiten. Het vermoeden bestaat dat agenten van de Saoedische regering de journalist in het consulaat hebben vermoord en het lichaam hebben laten verdwijnen. Saoedi-Arabië pakte 11 mensen op voor de moord, maar tot nog toe is geen van hen veroordeeld.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties zou de kroonprins een rol hebben gespeeld in de moord. Ook het Congres in de Verenigde Staten gelooft dat de kroonprins ‘verantwoordelijk is voor de moord’.

In een interview donderdag in New York zei de verloofde van Khashoggi, Hatice Cengiz, tegen The Associated Press dat de verantwoordelijkheid voor het doden van Khashoggi ‘niet voorbehouden was tot de daders’ en dat ze antwoorden wilde van de kroonprins op de vragen: ‘Waarom is Jamal vermoord? Waar is zijn lichaam? Wat was de aanleiding voor deze moord?’