Saoedische minister: Wij vervolgen moordenaars van journalist Khashoggi zelf

Ook zei de minister, tijdens een veiligheidstop in Bahrein, dat het onderzoek naar de moord tijd zal kosten. Al-Jubeir noemde de reacties op de moord op Khashoggi ‘mediahysterie’ die een wereldwijde verontwaardiging aanwakkert en de banden van het koninkrijk met het Westen onder druk zet. ,,Ik denk dat mensen Saoedi-Arabië al met zekerheid veroordeeld hebben nog voor het onderzoek is afgerond”, aldus de minister.



Khashoggi, een kritische columnist van The Washington Post die ook het Saoedisch koningshuis niet spaarde, verdween op 2 oktober na een bezoek aan de Saoedische ambassade in Istanboel. Saoedi-Arabië heeft erkend dat Khashoggi op het consulaat is gedood, maar ontkende dat eerst. Volgens de Turkse autoriteiten is de schrijver vermoord door een doodseskader van vijftien man.

Scepsis rond kroonprins

De buitenlandminister stipt ook de groeiende scepsis rond de rol van kroonprins Mohammed bin Salman. In de groep die Khashoggi mogelijk ombracht, zou ook een naaste medewerker van de Saoedische prins zitten. De prins veroordeelde de moord op Khashoggi als ‘gruwelijk’ en ‘pijnlijk’, maar het vermoeden bestaat dat een dergelijke executie niet zonder diens medeweten kan worden uitgevoerd.



Al-Jubeir maakte nogmaals duidelijk dat zijn land de verantwoordelijken voor de moord niet zal ontzien en dat er ‘mechanismen’ zijn ingesteld die herhaling moeten voorkomen. ,,We weten dat er een fout is gemaakt, dat mensen hun bevoegdheden hebben overschreden en we proberen te achterhalen wat er is gebeurd.‘’

Lichaamsdelen vermoorde journalist

Het lichaam van Khashoggi is vooralsnog spoorloos en het onderzoek is nog in volle gang. De Turkse autoriteiten hebben de ambassade doorzocht en bewijsmateriaal verzameld. Volgens geruchten zou Khashoggi's lijk in de tuin van de ambassade liggen. De Turkse politie heeft toestemming gekregen daar een waterput te doorzoeken. ,,Velen gebruiken dit om een wig te drijven tussen Saoedi-Arabië en Turkije. Dat zal zal ze niet lukken‘’, zei de Saoedische kroonprins over de zaak.



Eerder berichten in Turkse media meldden dat er lichaamsdelen van Khashoggo zouden zijn gevonden, waaronder in de ambtswoning van de Saoedische consul. De autoriteiten ontkennen die geruchten echter. Ook is er mogelijk verdachte bagage gevonden in een auto van het Saudische consulaat. De krant Hürriyet meldde dat er drie stuks ‘verdachte bagage’ in het voertuig zijn aangetroffen. CNN Turk wist te melden dat in twee koffers een laptop en paperassen zijn gevonden die mogelijk van Khashoggi zijn.