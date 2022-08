Satellietbeelden tonen verwoeste vliegtuigen op Russisch vliegveld op de Krim

Een paar uur voor de explosies maakte Planet Labs een foto van het vliegveld in Novofedorivka, vlakbij de Zwarte Zee. Een dag na de ontploffingen werd er nog een gemaakt. Acht Su-24- en Su30-gevechtsvliegtuigen die op de eerste foto zichtbaar zijn, zijn op de tweede foto verwoest. Twee gebouwen in de buurt van de vliegtuigen zijn eveneens vernietigd.

Op de tweede foto zijn volgens The New York Times drie kraters te zien, die wijzen op drie aparte explosies. Ook de manier waarop het puin is verspreid, laat zien dat er meer dan één explosie is geweest, schrijft de krant.

Wat er precies gebeurd is op het schiereiland, blijft onduidelijk. Dinsdagmiddag deden meerdere explosies de Krim op zijn grondvesten schudden. Rusland en Oekraïne houden een rookgordijn in stand over de spraakmakende explosies.

Sympathisanten

Gisteren gingen er beelden rond op sociale media waarop te zien is hoe sympathisanten van Oekraïne de explosies aan de westkant van het schiereiland vierden.

Als Oekraïne inderdaad verantwoordelijk zou zijn voor de explosies op de luchtmachtbasis, is dit de eerste grote aanval op een Russisch militair terrein op het Krim-schiereiland dat Moskou annexeerde in 2014. Russische gevechtsvliegtuigen hebben de basis sinds het begin van de oorlog gebruikt om gebieden in het zuiden van Oekraïne aan te vallen.

‘Dode en verschillende gewonden’

Oekraïne heeft officieel niet bevestigd achter de explosies te zitten, waarbij volgens de lokale Russische autoriteiten ook een dode en verschillende gewonden vielen. Maar president Volodimir Zelenski suggereerde gisterenavond in zijn dagelijkse toespraak dat de basis is aangevallen. Hij zei dat de Russische luchtmacht op de Krim in een dag negen vliegtuigen is kwijtgeraakt.

Een anonieme militaire functionaris zei tegen The New York Times dat Oekraïense commando’s en verzetsstrijders verantwoordelijk zijn. Zij zouden een aanval hebben uitgevoerd met ‘een wapen dat van exclusief Oekraïense makelij’ is.

Volledig scherm De satellietbeelden van het Russisch vliegveld op de Krim, gemaakt na de explosie op dinsdag. © AP

