Schadeclaim van 100.000 euro ingediend tegen ‘oberschoppers’ Armin en Arash

Broer Armin wordt geboeid de zaal uitgeleid, zodra Arash wordt ondervraagd. Arashs veroordeling voor geweldpleging uit 2005 komt aan bod. ,,Ik beschermde toen mijn vriendin’’, verklaart hij in het Engels. Over het incident uit april vorig jaar zegt hij dat hij buiten was, toen twee van zijn vrienden ruzie kregen met de manager van het restaurant. De bedrijfsleider zou een van hen een duw hebben gegeven.



,,Daarna werd alles chaotisch’', aldus Arash. Hij zou de manager van zich afgeduwd hebben en herinnert zich ‘iemand’ een schop in de rug te hebben gegeven. Daarna bemoeiden meerdere mensen zich met de vechtpartij. Wat er daarna gebeurde weet hij niet meer. Hij geeft aan bang en geschokt te zijn geweest, toen de vrienden zich uit de voeten maakten. Zijn optreden, zoals te zien in de video, omschrijft hij als dat van ‘een robot’.



Als hij had geweten hoe slecht het met ober Mirek zou aflopen, zou hij nooit aan het gevecht hebben deelgenome, zegt Arash vol spijt. De rechter vraag hem of hij de zwaargewonde Tsjech financiële hulp heeft aangeboden? ,,Ik heb als beginnend zakenman geen grote sommen geld’’, is het antwoord. Wel zou Arash zijn vader opdracht hebben gegeven een aantal bezittingen te verkopen om de ober te helpen.



De familie zou direct 7000 euro hebben willen overmaken. Of dat geld er ooit kwam, is niet duidelijk. Er blijkt een schadeclaim van 100.000 euro te zijn ingediend. Arash wil naar eigen zeggen betalen. Omdat hij het leven van de ober heeft verwoest ‘verdient hij onze hulp’, klinkt het. ,,Wat de schade ook is, ik zal het accepteren en betalen en alles doen om het te kunnen betalen.’’